Шилин: Семёнов не забил в пустые ворота, и я просто не понимал, что происходит

Вратарь «Авангарда» Олег Шилин поделился эмоциями от победы над «Барысом» (2:1 ШБ).

«Пришлось как-то особенно готовиться к такому ответственному матчу? Нет, ничего нового, все в стандартном режиме. Тренер вратарей присылает нам буллиты в исполнении соперников. Смотрел их перед матчем, но сегодня игроки выполняли броски не так, как обычно, кроме последнего. Так что я знал, что Лихотников будет делать.



Ребята очень сильно помогли: много шайб на себя поймали, заблокировали много бросков. Какой эпизод показался самым напряжённым? Наверное, овертайм, когда Семёнов не забил в пустые ворота и я просто не понимал, что происходит, а тут атака уже назад бежит. Это был мой первый овертайм в таком формате – «три на три». Когда они сняли вратаря, я хотел бросить по пустым воротам, но прозвучал свисток. Спросил судью, почему он так рано свистнул. Меня никто не атаковал, я мог бы шайбу оставить и спокойно выбросить. Я бы попытался.



У нас очень хорошая команда. Бывают игры, когда шайба просто не идёт в ворота, хоть тресни. Сегодня у нас тоже были моменты, мы могли уже в первом периоде два-три гола спокойно забить и играть по счёту. В итоге забили под конец игры и получили нелепую шайбу в ответ. Так бывает», — цитирует игрока официальный сайт клуба.