Вайсфельд: обстановка в «СЮ» хорошая, деньги платят. Не понимаем, что происходит

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд оценил игру нападающего команды Линуса Умарка, который уже не забивает на протяжении 12 матчей, а также рассказал, что не знает, в чём причины последних поражений.



«Думаю, что Умарк сам не удовлетворён такой игрой. Но мы всё равно в него верим и надеемся, что он улучшит свою игру. Есть бонусы за очки, которые он должен выполнить. Это в конце сезона станет понятно. Но, честно говоря, меня это меньше всего волнует. Это его должно беспокоить, такой пункт есть у всех хоккеистов. Нет желания обменять Умарка. Что нужно, чтобы обменять Умарка? Нужен игрок его уровня. Много таких игроков в лиге?



Тренеры нормальные, игроки работают. Обстановка хорошая, деньги платят. Пока не понимаем, что происходит. Если бы мы знали, в чём причина, мы бы уже всех обыгрывали. Мы ищем проблемы», – цитирует Вайсфельда «БИЗНЕС Online».

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