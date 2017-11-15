Яруллин: нам нужно было переломить ситуацию, сыграли с «Витязем» настырно

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о своих впечатлениях от матча с «Витязем» (4:1).

«Сыграли сегодня настырно. Была жёсткая игра. Надо выигрывать все матчи. «Витязь »- это быстрая и жёсткая команда, в ней нацеленные ребята. В предыдущих матчах у нас что-то не получалось, но нам нужно было это переломить эту ситуацию. Настроились серьёзно на эту игру. Как готовимся к игре с ЦСКА? Так же, как и ко всем остальным матчам. Нам нужно сыграть в свою игру. Я думаю, что у нас всё получится», — передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.