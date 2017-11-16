Итоги дня МХЛ: 16-е подряд поражение «Капитана» и другие результаты

Программа игрового дня 15 ноября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги была представлена шестью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.
«Локо» хватило одного гола для победы над «Амурскими Тиграми» — 1:0. Хабаровская команда потерпела шестое поражение подряд.
«Тайфун» уступил «Алмазу» — 3:5. Череповчане выиграли седьмой матч кряду.
«Стальные Лисы» уверенно обыграли «Тюменский Легион» — 4:0. Тюменская команда потерпела 11-е поражение подряд.
«Спутник» уступил «Ирбису» — 2:4.
МХК «Спартак» проиграл СКА-1946 — 3:4 ШБ.
«СКА-Серебряные Львы» разгромили «Капитан» — 7:2. Это 16-е поражение кряду.