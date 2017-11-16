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Итоги дня МХЛ: 16-е подряд поражение «Капитана» и другие результаты

Хоккей

Программа игрового дня 15 ноября в регулярном чемпионате Молодёжной хоккейной лиги была представлена шестью матчами. Очередной игровой день регулярного чемпионата МХЛ принёс следующие результаты.

«Локо» хватило одного гола для победы над «Амурскими Тиграми» — 1:0. Хабаровская команда потерпела шестое поражение подряд.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
0 : 1 0:0, 0:1, 0:0
Локо
Ярославль
0:1 – Лисин (Цыганов, Беляев) – 26:15 (5x5)

«Тайфун» уступил «Алмазу» — 3:5. Череповчане выиграли седьмой матч кряду.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
3 : 5 1:2, 1:1, 1:2
Алмаз
Череповец
0:1 – Колесников (Гераськин, Грачёв) – 02:43 (5x5), 1:1 – Гончарук (Кочкарёв, Тимофеев) – 15:08 (5x4), 1:2 – Казаков (Калобанов) – 17:37 (5x5), 2:2 – Тимофеев (Гончарук, Александров) – 25:40 (5x5), 2:3 – Гераськин (Морулёв) – 36:44 (5x4), 2:4 – Колесников (Грачёв, Зарубин) – 44:46 (5x5), 3:4 – Епифанов (Кожухов, Гершкович) – 57:43 (5x5), 3:5 – Жирнов (Сычушкин, Замалиев) – 58:12 (5x5)

«Стальные Лисы» уверенно обыграли «Тюменский Легион» — 4:0. Тюменская команда потерпела 11-е поражение подряд.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 15:00 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
4 : 0 2:0, 1:0, 1:0
Тюменский Легион
Тюмень
1:0 – Токарев (Олейников) – 04:30 (5x5), 2:0 – Коробкин (Рожков) – 19:30 (5x4), 3:0 – Пятин (Коробкин) – 24:18 (5x5), 4:0 – Спиридонов (Борисов, Дорофеев) – 49:26 (5x5)

«Спутник» уступил «Ирбису» — 2:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 17:00 МСК
Спутник
Альметьевск
2 : 4 0:0, 2:1, 0:3
Ирбис
Казань
1:0 – Бархаткин – 23:44 (5x5), 2:0 – Шарипов (Чупин) – 32:23 (5x4), 2:1 – Вильданов (Пьянов, Зайцев) – 35:17 (5x5), 2:2 – Галимов – 44:25 (5x5), 2:3 – Галимов (Журавлёв, Мужиков) – 48:21 (5x4), 2:4 – Пьянов (Зайцев) – 50:01 (5x5)

МХК «Спартак» проиграл СКА-1946 — 3:4 ШБ.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 17:00 МСК
МХК Спартак
Москва
3 : 4 1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 – Жолобов (Тришин) – 18:46 (5x4), 1:1 – Царюк (Милёхин, Галенюк) – 28:43 (5x4), 2:1 – Миллер (Ревацкий) – 29:06 (5x5), 2:2 – Царюк (Милёхин) – 34:17 (5x5), 2:3 – Жук (Курбатов, Иванов) – 47:45 (5x5), 3:3 – Талалуев (Тришин, Розанов) – 57:55 (5x4), 3:4 – Милёхин – 65:00 ( ПБ)

«СКА-Серебряные Львы» разгромили «Капитан» — 7:2. Это 16-е поражение кряду.

МХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 19:00 МСК
Капитан
Ступино
2 : 7 0:2, 2:4, 0:1
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
0:1 – Тюнеев (Мишкин) – 10:23 (5x5), 0:2 – Тюнеев (Мишкин, Кривошеев) – 18:41 (5x4), 0:3 – Кривошеев (Чернов, Ведерников) – 24:27 (5x4), 0:4 – Ведерников (Чернов, Куянов) – 26:18 (5x5), 0:5 – Калмыков (Кривошеев, Шляхтов) – 27:45 (5x5), 1:5 – Жилин (Постнов, Куруськин) – 37:39 (5x5), 2:5 – Улогов (Орешкин, Хоба) – 38:27 (5x5), 2:6 – Грязнов (Зубковский, Ведерников) – 39:47 (5x5), 2:7 – Ведерников (Чернов, Куянов) – 41:59 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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