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Савченко — об обилии стычек в матче с «Авангардом»: это мужская игра

Хоккей

Защитник «Барыса» Роман Савченко прокомментировал поражение от«Авангарда» (1:2 ШБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Астанинская команда набирает очки десять матчей кряду.

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«Первый матч после перерыва, и начали его неважно. Наверное, после паузы немного растеряли игру. «Авангард» очень вязко действовал в обороне. К тому же их защитники хорошо сыграли на «пятаке», не позволяли нам туда пробраться. Вратарь соперника здорово сыграл. Много стычек? Это хоккей — мужская игра», — цитирует игрока «шайба.kz».

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Источник: Шайба.kz Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Барыс Роман Савченко
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