Защитник «Баффало» Сканделла оштрафован на $ 5 тыс. по итогам матча в Питтсбурге

Защитник «Баффало Сэйбрз» Марко Сканделла оштрафован на $ 5 тыс. за нарушение правил против нападающего «Питтсбург Пингвинз» Патрика Хёрнквиста, об этом сообщает официальный сайт НХЛ. В середине второго периода встречи с чемпионами НХЛ Сканделла ударил соперника по ноге клюшкой и получил две минуты штрафного времени.



Встреча соперников в Пенсильвании минувшим игровым вечером завершилась победой «Питтсбурга», одержанной со счётом 5:4 по итогам овертайма.



Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» NextSportStar.

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