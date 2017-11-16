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Защитник «Баффало» Сканделла оштрафован на $ 5 тыс. по итогам матча в Питтсбурге

Хоккей

Защитник «Баффало Сэйбрз» Марко Сканделла оштрафован на $ 5 тыс. за нарушение правил против нападающего «Питтсбург Пингвинз» Патрика Хёрнквиста, об этом сообщает официальный сайт НХЛ. В середине второго периода встречи с чемпионами НХЛ Сканделла ударил соперника по ноге клюшкой и получил две минуты штрафного времени.

Встреча соперников в Пенсильвании минувшим игровым вечером завершилась победой «Питтсбурга», одержанной со счётом 5:4 по итогам овертайма.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» NextSportStar.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Баффало Сэйбрз Питтсбург Пингвинз
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