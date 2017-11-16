Хет-трик Анисимова помог «Чикаго» выиграть у «Рейнджерс»

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» нанесли поражение гостям из «Нью-Йорк Ренджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 6:3.



Мика Зибанеджад вывел гостей вперёд на экваторе первого периода с передачи Павла Бучневича, в конце второго периода Алекс Дебринкэт сравнял счёт. Главные события матча развернулись в третьем периоде, когда хозяева забросили пять шайб, три из них на счету Артёма Анисимова. Этот хет-трик стал первым для россиянина в НХЛ.



Таким образом, «Чикаго» прервал шестиматчевую серию побед «Рейнджерс». Анисимов провёл на льду 18 с половиной минут и завершил матч с показателем результативности «+2». Бучневич получил 14 минут игрового времени, по итогам встречи получив коэффициент «-1».