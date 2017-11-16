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Хет-трик Анисимова помог «Чикаго» выиграть у «Рейнджерс»

Хоккей

Хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» нанесли поражение гостям из «Нью-Йорк Ренджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, результат игры — 6:3.

Мика Зибанеджад вывел гостей вперёд на экваторе первого периода с передачи Павла Бучневича, в конце второго периода Алекс Дебринкэт сравнял счёт. Главные события матча развернулись в третьем периоде, когда хозяева забросили пять шайб, три из них на счету Артёма Анисимова. Этот хет-трик стал первым для россиянина в НХЛ.

Таким образом, «Чикаго» прервал шестиматчевую серию побед «Рейнджерс». Анисимов провёл на льду 18 с половиной минут и завершил матч с показателем результативности «+2». Бучневич получил 14 минут игрового времени, по итогам встречи получив коэффициент «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
6 : 3 0:1, 1:0, 5:2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Зибанеджад (Крайдер, Бучневич) – 09:58 (5x5), 1:1 – Дебринкэт (Паник, Кит) – 39:08 (5x5), 2:1 – Анисимов (Кейн, Шмальц) – 41:07 (5x5), 3:1 – Хейден (Франсон, Кит) – 41:53 (5x5), 4:1 – Анисимов (Франсон, Шмальц) – 45:14 (5x4), 4:2 – Хейз (Цуккарелло, Нэш) – 47:08 (5x5), 4:3 – Нэш – 51:56 (5x5), 5:3 – Анисимов (Шмальц, Паник) – 56:12 (5x5), 6:3 – Тэйвз (Сибрук) – 58:30 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Чикаго Блэкхоукс Артём Анисимов Павел Бучневич
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