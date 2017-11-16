OHL. Форвард «Гамильтона» Калиев стал первой звездой матча с «Петерборо»

«Гамильтон Бульдогз» одержал уверенную победу над «Петерборо Питс» в матче регулярного чемпионата OHL — 4:0. Первой звездой этого матча был признан нападающий Артур Калиев.

Хоккеист отметился в этом матче заброшенной шайбой. Также на его счету нулевой показатель полезности и три броска в створ ворот. В 19 матчах регулярного чемпионата OHL текущего сезона на счету игрока 11 (6+5) очков.

Справка «Чемпионата»

Артур Калиев

Родился 26 июня 2001 года в Нью-Йорке

В североамериканских лигах выступает с сезона-2014/15