QMJHL. Абрамов — первая звезда матча с «Викториавилль Тайгерз»

В матче регулярного чемпионата QMJHL «Гатино Олимпикс» одержал победу над «Викториавилль Тайгерз». Первой звездой этого матча был признан российский форвард Виталий Абрамов.

На счету россиянина в этом матче регулярного чемпионата QMJHL дубль и голевой пас. Показатель полезности составил «+3». Также Абрамов отметился четырьмя бросками в створ ворот. В текущем сезоне на счету игрока 25 (12+13) очков в 16 матчах.

Спрака «Чемпионата»

Виталий Абрамов

Родился 8 мая 1998 года в Челябинске

Выступал за молодёжные команды «Трактора», в североамериканских лигах выступает с сезона-2015/16