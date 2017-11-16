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QMJHL. Абрамов — первая звезда матча с «Викториавилль Тайгерз»

Хоккей

В матче регулярного чемпионата QMJHL «Гатино Олимпикс» одержал победу над «Викториавилль Тайгерз». Первой звездой этого матча был признан российский форвард Виталий Абрамов.

На счету россиянина в этом матче регулярного чемпионата QMJHL дубль и голевой пас. Показатель полезности составил «+3». Также Абрамов отметился четырьмя бросками в створ ворот. В текущем сезоне на счету игрока 25 (12+13) очков в 16 матчах.

Спрака «Чемпионата»
Виталий Абрамов
Родился 8 мая 1998 года в Челябинске
Выступал за молодёжные команды «Трактора», в североамериканских лигах выступает с сезона-2015/16
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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