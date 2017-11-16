Тальбо: Локтионов вернулся, забил буллит – это то, ради чего он с нами

Нападающий ярославского «Локомотива» Максим Тальбо рассказал о своём возвращении на лёд и о тяжёлой победе его команды над ХК Сочи (3:2 Б)

«Шесть недель был без хоккея, и хотелось уже скорее помочь парням, которые бились без меня. Можно сказать, возвращение удалось. Сегодня была тяжёлая игра, Сочи — неприятный соперник, который умело скрывает свои слабые места. Мы неплохо отработали, но не реализовали свои моменты, над этим мы потом поработаем.

Да, это мой первый матч с момента прихода Квартальнова, но я ведь всё это время был вместе с командой, и сейчас уже про смену тренеров говорить неактуально. Могу только отметить, что мы стали играть немного агрессивнее, нас просят чаще бросать по воротам.

Я не считаю, что сегодня были плохие или «мусорные» броски. Главное, что мы держали вратаря в напряжении. Барулин может поймать кураж? Я об этом не знал. Но не думаю, что мы как-то ему помогли, не помню от него суперспасений. Оба вратаря сыграли хорошо.

Нам пока не хватает интенсивности: мы можем бить соперника, но потом пару минут отыграем слишком спокойно, и соперник поднимет голову, вернётся в игру. Конечно, все звенья играют по-разному, но общий заряд у команды должен быть один, и его должно хватать на все 60 минут.

Постоянно вливаются новые игроки, это обычный процесс в хоккейной команде. Но у нас как раз по сравнению с прошлым сезоном мало кто поменялся. Локтионова тоже трудно назвать новичком, можно сказать, он уезжал от нас в отпуск. Но теперь вернулся, забил буллит, сделал то, ради чего он с нами», — сказал Тальбо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.