Дуайер: в «Куньлуне» есть игроки, которые могут решить исход любого матча

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер высказался о выезде команды на Дальний Восток и предстоящем матче с «Куньлунем».

Падение «Магнитки» продолжится. Прогнозы на игровой день КХЛ «Спартак» войдёт в восьмёрку на Западе, а «Металлург» без Мозякина проиграет в Риге.

«Наше решение проблемы — вылететь сюда как можно скорее и постараться максимально быстро адаптироваться. Сегодняшняя тренировка — ключевая. Мы немного позднее, чем обычно, начали тренировку вечером, а утро посвятим восстановлению, чтобы быть готовыми к матчу. В этом сезоне «Динамо» на выезде живёт по минскому времени. При таком подходе мы жертвуем утренней раскаткой, но это комфортно для нас. Мы правильно распределяем нагрузки и восстановление.



Что касается травмы Китарова, то Александр очень важный игрок для нас в этом сезоне. Он выходит на лёд в ключевых моментах матча, играет против ведущих звеньев соперника, делает огромную работу в меньшинстве, а иногда и в большинстве. Так что нам придётся найти варианты, как его заменить, как перераспределить его игровое время, но, мне кажется, у нас есть ребята, которые готовы взять на себя дополнительную нагрузку.

Вновь в команде Данила Карабань. Нам требовалось увеличить глубину состава накануне этой поездки. И перелёты сложные, и матчи предстоят непростые, и того же Китарова мы потеряли. Для Данилы это отличная возможность зарекомендовать себя. Он здорово выступает в чемпионате Беларуси, показал хорошую игру за национальную сборную. Так что нам понадобится его энергия.

Какой матч будет самым сложным — в Шанхае, Владивостоке или Хабаровске? Эта поездка ни для одной команды не складывается просто. Но это вызов, с которым ты неизбежно сталкиваешься в КХЛ, и должен его принять. «Куньлунь» обладает очень сильным составом. В этом клубе есть игроки, которые могут решить исход любой встречи. Мы должны сыграть правильно тактически. Остальные поединки тоже простыми не будут. «Амур» проводит хороший сезон, особенно сильно играя дома. «Адмирал» тоже в последнее время играет неплохо. Поэтому нам нужно просто показать свой максимум», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

16 ноября — самый насыщенный день в КХЛ на этой неделе. Билеты на один из матчей игрового дня — между «Спартаком» и «Ладой» — можно приобрести на «Чемпионате».