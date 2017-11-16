Гребенщиков: обидно, что ХК «Сочи» потерял очки в Ярославле

Форвард ХК «Сочи» Святослав Гребенщиков прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3 ШБ).

Тальбо: Локтионов вернулся, забил буллит – это то, ради чего он с нами

«Хорошая игра, конечно, желательно было выиграть по буллитам. Но не получилось, где-то не повезло нам в буллитах. Обидно, что потеряли очки. «Локомотив» – сильный соперник, дома они хорошо играют. 50 бросков по нашим воротам? У них скоростная команда, и бросают много, и в защите хорошо играют, и прессингуют. Иногда нам было тяжело выбраться из своей зоны, особенно когда была дальняя лавка. Плюс они играли дома, в Ярославле всегда хорошая атмосфера, было приятно играть.

Можно сказать, эта игра была как матч плей-офф. Что касается моего гола, то там ошибся защитник. Мы все люди, все ошибаемся. Подкараулил, тоже повезло. Давненько не забивал, но рад, что отличился, это важный гол и для меня, и для команды», — цитирует игрока официальный сайт клуба из Сочи.