ФХР придерживается принципа чистого спорта и соблюдает антидопинговые правила

Федерацией хоккея России выстроена антидопинговая работа по тестированиям хоккеистов в полном соответствии с требованиями ВАДА и МОК, а также правилами Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ).

По плану ВАДА регулярно проводятся допинг-тестирования сборных команд России всех уровней. За сезон 2016/17 у хоккеистов сборных команд России всех возрастов на всех международных турнирах было взято 126 проб. Вот их статистика:

Национальная мужская – 25 проб

Олимпийская мужская – 6

Национальная женская – 37

Молодёжная мужская – 31

Молодёжная женская – 3

Юниорская до 18 лет – 18

Юниорская до 16 лет – 2

Студенческая мужская – 2

Студенческая женская – 2

При этом ни одной положительной допинг пробы зафиксировано не было.



ФХР непрерывно взаимодействует с ИИХФ, клубами и спортсменами в целях корректного заполнения системы АДАМС. При поддержке ФХР организованы дополнительные допинг-тестирования игроков КХЛ, проводимые с привлечением независимого международного антидопингового агентства, также данным агентством проводится выездной аудит процедур допинг-контроля на матчах Чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне таких проб было взято 177.



Все российские хоккеисты мужских и женских чемпионатов России готовы сдавать допинг-пробы по несколько раз в течение сезона, чтобы обеспечить выполнение требований МОК — по две отрицательных пробы в среднем у спортсмена до начала Олимпийских игр. Отметим, что это тестирование уже началось. Так, во время тренировочных мероприятий, прошедших в ноябре в УТЦ Новогорск проведено допинг-тестирование национальной мужской сборной команды (14 спортсменов), олимпийской сборной команды (7 спортсменов), национальной женской сборной (8 спортсменок).

С 17 ноября в расширенный национальный пул тестирования будут включены 30 хоккеистов. С 15 ноября еще 10 будут включены в международный пул тестирования ИИХФ. Спортсмены будут вносить данные о себе в систему АДАМС и проходить внесоревновательное допинг-тестирование. ФХР придерживается принципа чистого спорта и в полной мере соблюдает антидопинговые правила.