Ларичев — о голе на первой минуте игры с «Локомотивом»: оставалось только добить

Форвард ХК «Сочи» Иван Ларичев подвёл итоги матча с «Локомотивом» (2:3 ШБ).

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«Нам противостоял хороший соперник. Боролись, в третьем периоде выравняли игру, но проиграли по буллитам. Я попытку не реализовал, думал, что шайба в воротах, но вратарь как-то дальним щитком её остановил. Шайба в первой же смене? Рабочий гол, Падака отдал на Цвета, тот бросил, а мне оставалось только добить. Просто поехал на пятак, мне и в «вышке» всегда говорили, что хлеб нападающего там, на пятаке. Много бросков по нашим воротам? Думаю, что это стечение обстоятельств. В принципе, мы нормально играли, но нам надо больше блокировать», — цитирует игрока официальный сайт южной команды.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.