Форвард «Автоимпорта» Власов стал седьмым членом «Клуба Макарова» Ночной лиги

Нападающий рязанского «Автоимпорта» Игорь Власов стал седьмым членом «Клуба Макарова» Ночной Хоккейной Лиги. Власов забросил свою 150-ю шайбу в любительском чемпионате страны и выступил таким образом в «Клуб Макарова» — символический клуб лучших снайперов Ночной Хоккейной Лиги.

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К моменту очередного матча рязанского Отборочного этапа в дивизионе «Любитель 40+», который прошёл в среду, на счету Власова было 148 голов. «Автоимпорт» выиграл у «Витязя» со счётом 8:2, на счету Власова 2 (2+0) очка.



«Клуб Сергея Макарова» – символический клуб лучших снайперов Ночной Лиги, забросивших 150 и более шайб в любительском чемпионате России. Клуб учрежден Ночной Лигой по аналогии с Клубом Всеволода Боброва для профессиональных хоккеистов. Власов стал седьмым членом «Клуба Макарова» после ставропольца Вадима Русакова, Вадима Протасова из Нарьян-Мара, москвича Эдуарда Нестерова, Андрея Афанасьева из Пскова, челябинцев Евгения Перовского и Игоря Антонова.



В ближайшее время в клубе состоится ещё одно пополнение — у нападающего касимовской команды «Восход СУ-2», также представляющей Рязанскую область, Эдуарда Султанаева в настоящее время 149 голов в Ночной Лиге.