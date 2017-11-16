ВЦИОМ: 68% респондентов «за» Putin Team, хоть ранее слышали лишь 17%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования отношения россиян к предложению форварда «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина о создании Putin Team. Опрос провели 10-12 ноября. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 1800 респондентов.



На момент проведения 17% респондентов сказали, что слышали об идее создания общественного движения. При этом сама идея нашла поддержку большинства россиян («за» высказались 68%). С большим энтузиазмом её восприняли представители старших возрастных групп, жителей небольших городов и сёл. Скептически о предложении хоккеиста высказались только 6% всех опрошенных и 22% оно оставило равнодушными.



Как показали данные опроса, Овечкин является в России самым любимым хоккеистом (в рейтинге симпатий он занял первое место – его фамилию без подсказок назвали 16%). В эмоциональном восприятии Овечкина преобладают положительно-нейтральные чувства: уважение (30%), симпатия (18%), безразличие (20%).



«Движение «Putin Team» формирует один из векторов вероятной избирательной кампании Владимира Путина. Очевидно, что ставка сделана на деполитизацию движения поддержки. Создание движения – первый шаг, но самое интересное — впереди. Многое будет зависеть от лиц движения и принципов его организации: чем больше чиновников в его составе, тем меньше шансов у этого движения состояться. Первые шаги можно назвать успешными, впрочем, как и само название», — прокомментировал итоги опроса руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

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