Гомоляко: я, например, не верю финнам, смена тренера в «Салавате» не за горами

Бывший вице-президент челябинского «Трактора» Сергей Гомоляко поделился мнением о кризисной ситуации в «Салавате Юлаеве».



«Естественно, если команда продолжит играть так, как она играет сейчас, смена тренера не за горами. И смена наставника как раз может послужить выходом из этой ситуации. Она напрашивается. Я ещё в начале сезона говорил, что не люблю иностранных тренеров, особенно, финнов. Сам работал там, и я им не верю. Мне кажется, что они немножко несерьёзно относятся к работе в наших командах. Они немножко не понимают всей сути нашего хоккеиста, поэтому у них в России не получается», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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