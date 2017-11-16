Защитник Джеффри Кинрейд подпишет контракт с «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Джеффри Кинрейд перейдёт в нижегородское «Торпедо». Канадский хоккеист начинал сезон в китайском «Куньлунь Ред Стар», но контракт с ним расторгли по обоюдному согласию сторон.



32-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие в 26 встречах, сумев записать на свой счёт четыре (2+2) результативных балла при показателе полезности "+2" и 18 минутах штрафного времени. Игрок был вызван в сборную Канады на Кубок Карьяла.



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