«Адмирал» отыграл две шайбы в концовке, но проиграл московскому «Динамо»

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение от московского «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:5.



В составе хозяев двумя заброшенными шайбами сумел отметиться нападающий Дмитрий Саюстов, ещё по голу забили Виктор Александров и Владимир Ткачёв. У «Динамо» голы на свой счёт записали Дмитрий Сидляров и Александр Петунин, для которых эти шайбы стали первыми в Континентальной хоккейной лиге, а также Игорь Игнатушкин и Даниил Тарасов, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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