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«Адмирал» отыграл две шайбы в концовке, но проиграл московскому «Динамо»

Хоккей

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение от московского «Динамо», встреча завершилась со счётом 4:5.

В составе хозяев двумя заброшенными шайбами сумел отметиться нападающий Дмитрий Саюстов, ещё по голу забили Виктор Александров и Владимир Ткачёв. У «Динамо» голы на свой счёт записали Дмитрий Сидляров и Александр Петунин, для которых эти шайбы стали первыми в Континентальной хоккейной лиге, а также Игорь Игнатушкин и Даниил Тарасов, оформивший дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
4 : 5 0:3, 2:1, 2:1
Динамо М
Москва
0:1 – Сидляров (Игнатушкин, Петунин) – 05:17 (5x5), 0:2 – Петунин (Сидляров, Игнатушкин) – 14:29 (5x5), 0:3 – Игнатушкин (Корягин, Петунин) – 16:59 (5x5), 1:3 – Саюстов (Александров, Саболич) – 27:34 (5x4), 2:3 – Саюстов (Блум) – 30:28 (5x4), 2:4 – Тарасов (Варнаков, Никулин) – 34:36 (5x4), 2:5 – Тарасов – 44:15 (5x5), 3:5 – Александров (Блум, Саболич) – 57:28 (6x4), 4:5 – Ткачёв (Александров) – 58:08 (6x4)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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