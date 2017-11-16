Бишоп: Василевский заслужил плоды от работы, таких трудолюбивых людей мало

Вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп поделился мнением об игре своего экс-партнёра по «Тампа-Бэй Лайтнинг», российского вратаря Андрея Василевского.



«Василевский выиграл 13 матчей на данный момент. Не хочу сказать, что ждал этого, но он очень много работал, чтобы добиться такого результата. И его работа принесла плоды. Он это заслужил. Таких трудолюбивых людей очень мало», — приводит слова Бишопа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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