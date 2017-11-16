Защитник клуба Ночной лиги «Балтийский флот»: мне легче собирать срочников

Защитник клуба Ночной хоккейной лиги офицер Кирилл Антонов рассказал о становлении клуба.



«Наша команда была создана ещё в 2015 году. Кто был иницииатор? Коллегиально родилось такое мнение. Есть у нас офицер, генерал-полковник Сидоров – он, так сказать, сподвиг всё это к началу. Ну а в середине сезона мне как старшему офицеру стало интересно. Мне легче собирать срочников, контрактников, потому что чуть-чуть нужен стимул людям. Мы куём свои кадры, и я патриотично к этому отношусь. То есть если выходит команда, объявляют, что это команда Балтийского флота, то даже бывших там не должно быть – только действующие военные. Поэтому у нас состав от солдата по призыву первого месяца и до полковника уже 44-45 летнего возраста.



У нас увольняются люди на хорошем уровне – армия не всегда может удержать, хотя сейчас она перспективна, привилегированна – но есть спорт высших достижений. Люди уходят играть дальше. И по звонку из Москвы нам сказали: вызывается солдатик, очень перспективный, на хорошем уровне. И мы его из Москвы прямо с баулом, с клюшкой, в Черняховск – и вот так год он у нас служил.

Посмотретьвидео также можно на официальном канале Ночной лиги в YouTube.