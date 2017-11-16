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Стиллман: ужасный старт встречи, всю вину за поражение беру на себя

Хоккей

Главный тренер дальневосточного «Адмирала» Фредрик Стиллман подвёл итоги после проигранного матча с московским «Динамо» (4:5), взяв вину за поражение на себя.

«Всю вину за поражение беру на себя. Ужасное начало игры – не знаю в чем дело, будем разбираться. Да, в конце матча нашли в себе силы и энергию, но это не отменяет плохого впечатления от игры в целом», — приводит слова Стиллмана официальная группа команды из Владивостока во «ВКонтакте».

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«Адмирал» отыграл две шайбы в концовке, но проиграл московскому «Динамо»
Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал ХК Динамо Москва Фредрик Стиллман
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