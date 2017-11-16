«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение подряд, ни разу не забив «Динамо» Мн

Китайский «Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение на домашнем льду от минского «Динамо», матч завершился со счётом 0:2. Команда Майка Кинэна не может выиграть вот уже на протяжении четырёх матчей подряд.
Заброшенные в матче шайбы на свой счёт сумели записать Куинтон Хауден и Андрей Степанов. Сухую встречу, четвёртую в сезоне, оформил шведский голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот.
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