«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение подряд, ни разу не забив «Динамо» Мн

Китайский «Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение на домашнем льду от минского «Динамо», матч завершился со счётом 0:2. Команда Майка Кинэна не может выиграть вот уже на протяжении четырёх матчей подряд.



Заброшенные в матче шайбы на свой счёт сумели записать Куинтон Хауден и Андрей Степанов. Сухую встречу, четвёртую в сезоне, оформил шведский голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот.

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