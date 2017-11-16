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«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение подряд, ни разу не забив «Динамо» Мн

Хоккей

Китайский «Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение на домашнем льду от минского «Динамо», матч завершился со счётом 0:2. Команда Майка Кинэна не может выиграть вот уже на протяжении четырёх матчей подряд.

Заброшенные в матче шайбы на свой счёт сумели записать Куинтон Хауден и Андрей Степанов. Сухую встречу, четвёртую в сезоне, оформил шведский голкипер минского «Динамо» Юнас Энрот.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0 : 2 0:0, 0:2, 0:0
Динамо Мн
Минск
0:1 – Степанов (Коробов) – 27:14 (5x5), 0:2 – Хауден (Фонтейн, Граньяни) – 38:23 (5x4)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Динамо Минск
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