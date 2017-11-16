«Торпедо» подтвердило подписание контракта с защитником Кинрейдом

Официальный сайт «Торпедо» подтвердил подписание контракта с защитником Джеффри Кинрейдом. Подробности соглашения с игроком пока не известны. Кинрейнд начал сезон в китайском «Куньлуне», но позже стороны расторгли контракт.



32-летний хоккеист в нынешнем сезоне принял участие в 26 встречах, сумев записать на свой счёт 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности "+2" и 18 минутах штрафного времени. Игрок был вызван в сборную Канады на Кубок Карьяла.



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Защитник Джеффри Кинрейд подпишет контракт с «Торпедо»