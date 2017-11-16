В. Воробьёв: половину матча «Динамо» тренировало меньшинство, ничего страшного

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги после выигранной встречи с «Адмиралом» (5:4).



«Хочется поздравить молодых ребят: и Петунина, и Сидлярова. Они забили первые шайбы в КХЛ. Способные, перспективные ребята, очень надеюсь на них. Концовка была тяжёлая и валидольная. Благодарен ребятам, что увозим из Владивостока три очка. Мы готовились к этой игре, хороший соперник.



Что-то поменяли. Вчера провели вечером тренировку, знали, что здесь каждый бросок, каждый метр поля – это всегда опасно. Приходится работать в таком режиме, что каждая ошибка может привести к результату. Чего нам и не хватило в конце. Получали голы из-за удалений. Половину матча провели в меньшинстве – ничего страшного, потренировали меньшинство. В большинстве разок сыграли, а так, меньшинство тренировали хорошо», — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала».

«Адмирал» отыграл две шайбы в концовке, но проиграл московскому «Динамо»