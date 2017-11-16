Мартемьянов: к «Амуру» нет претензий, в плане самоотдачи даже зашкаливало

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от СКА (2:3).



«Игра была хорошая. Что-то получалось, что-то не получалось. Но на одних эмоциях далеко не уедешь. Мастерство СКА, конечно, повыше. Мне моих парней винить не в чем. Самоотдача была на хорошем уровне. Парни бились, синяки и шишки у всех есть в такой игре. Завтра посмотрим, целые ли все.



У нас может быть эмоциональный спад, эмоций много оставили. Команда сражалась – это видели все, наверное, – до последней секунды. В конце могли запихнуть, но вратарь блестяще сыграл. Были какие-то тактические ошибки, были какие-то технические ошибки, но к команде претензий нет. В плане самоотдачи – зашкаливало. Даже чересчур», — цитирует тренера официальный сайт клуба.



«Амур» прервал свою победную серию, потерпев поражение от СКА