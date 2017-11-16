Кинэн: «Куньлунь» пытается усилить линию атаки, пропускаем мы не так много

Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн прокомментировал домашнее поражение своей команды от минского «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Поздравляю коллегу с победой. Да, я полностью согласен, что минчане сыграли очень дисциплинированно. Они следовали чёткому плану и забили важный гол в большинстве, который придал им уверенности. Вратарь соперника сыграл очень хорошо. Естественно, мы постоянно ищем возможность усиления, но нельзя сказать, что было много вариантов. Очевидно, что в усилении нуждается наша игра в атаке. Мы пропускаем не так- то много — один, два гола за игру. Вся проблема у нас в атаке и с забиванием.



Новый тренер координатор Клифф Роннинг имеет огромный опыт игр в НХЛ, он провёл там больше 1100 матчей. Его опыт поможет повышать игрокам своё мастерство, в том числе и нападающим», — передаёт слова Кинэна корреспондент «Чемпионата» Тулюбаев Магжан.

«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение подряд, ни разу не забив «Динамо» Мн