Фридман: хочется, чтобы Кучеров забил 50 голов за 50 игр, он способен на это

Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением об успехах российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.
«У Кучерова 16 голов в 18 играх, я хочу, чтобы он попытался забить 50 за 50. Хотелось бы, чтобы в НХЛ было больше настоящих погонь за индивидуальными достижениями и рекордами. Тренеры сейчас настолько хорошо работают, что стало очень тяжело бросать вызов стандартам. В мотивированном и целеустремлённом Кучерове это есть, он способен на великие дела ради команды. Хотелось бы это увидеть», — отмечает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.
Почему Кучеров – это космос, а все остальные позади. И даже не спорьте
Никита без вопросов суперзвезда. Но мы берём выше – сейчас он круче всех в НХЛ.