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Фридман: хочется, чтобы Кучеров забил 50 голов за 50 игр, он способен на это

Хоккей

Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман поделился мнением об успехах российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«У Кучерова 16 голов в 18 играх, я хочу, чтобы он попытался забить 50 за 50. Хотелось бы, чтобы в НХЛ было больше настоящих погонь за индивидуальными достижениями и рекордами. Тренеры сейчас настолько хорошо работают, что стало очень тяжело бросать вызов стандартам. В мотивированном и целеустремлённом Кучерове это есть, он способен на великие дела ради команды. Хотелось бы это увидеть», — отмечает обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

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Никита без вопросов суперзвезда. Но мы берём выше – сейчас он круче всех в НХЛ.
Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
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Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров
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