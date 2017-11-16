Илья Ковальчук в последних четырёх матчах нанёс только один бросок по воротам

Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук в последних четырёх проведённых встречах записал на свой счёт только один бросок по воротам, который был нанесён в игре с «Адмиралом».



В среднем в этих матчах 34-летний игрок проводил на льду по 17 минут, записав на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "-2".



Всего в регулярном чемпионате Ковальчук принял участие в 32 встречах, отметившись 36 (20+16) результативными баллами.



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