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Илья Ковальчук в последних четырёх матчах нанёс только один бросок по воротам

Хоккей

Нападающий петербургского СКА Илья Ковальчук в последних четырёх проведённых встречах записал на свой счёт только один бросок по воротам, который был нанесён в игре с «Адмиралом».

В среднем в этих матчах 34-летний игрок проводил на льду по 17 минут, записав на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "-2".

Всего в регулярном чемпионате Ковальчук принял участие в 32 встречах, отметившись 36 (20+16) результативными баллами.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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