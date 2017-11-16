Энрот: не думал о Хелльберге как о конкуренте по сборной на Олимпиаде-2018

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот поделился впечатлениями после победы над китайским «Куньлунем» (2:0).



«Мне противостоял Хелльберг, который тоже претендует на поездку на ОИ? Журналисты постоянно спрашивают меня об этом, как только ворота другой команды защищает голкипер из Швеции. На самом деле я просто играю против звёздных парней в форме минского «Динамо», чтобы помочь нынешнему клубу — это всё, о чём я думаю прямо сейчас. И совершенно не придаю значения, кто мой оппонент на другом конце площадки.



Впечатления от Китая? Прогулялся немного. Это волшебно! Совершенно другой мир. Мне было действительно интересно пройтись и посмотреть, какие здесь здания, какая культура. Думаю, такое запомнится на всю жизнь», — цитирует Энрота официальный сайт клуба.

«Куньлунь» потерпел четвёртое поражение подряд, ни разу не забив «Динамо» Мн