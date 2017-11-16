«Торпедо» — «Трактор»: Галимов пропустил два гола за 92 секунды и был заменён

В первом периоде матча нижегородского «Торпедо» и челябинского «Трактора» в команде хозяев был заменён вратарь Станислав Галимов. Голкипер пропустил две шайбы за полторы минуты и был заменён на Ивана Лисутина.
В матче продолжается второй период, счёт 2:0 в пользу команды Анвара Гатиятулина.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Падение «Магнитки» продолжится. Прогнозы на игровой день КХЛ
«Спартак» войдёт в восьмёрку на Западе, а «Металлург» без Мозякина проиграет в Риге.