«Торпедо» — «Трактор»: Галимов пропустил два гола за 92 секунды и был заменён

В первом периоде матча нижегородского «Торпедо» и челябинского «Трактора» в команде хозяев был заменён вратарь Станислав Галимов. Голкипер пропустил две шайбы за полторы минуты и был заменён на Ивана Лисутина.



В матче продолжается второй период, счёт 2:0 в пользу команды Анвара Гатиятулина.



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