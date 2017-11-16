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«Торпедо» — «Трактор»: Галимов пропустил два гола за 92 секунды и был заменён

Хоккей

В первом периоде матча нижегородского «Торпедо» и челябинского «Трактора» в команде хозяев был заменён вратарь Станислав Галимов. Голкипер пропустил две шайбы за полторы минуты и был заменён на Ивана Лисутина.

В матче продолжается второй период, счёт 2:0 в пользу команды Анвара Гатиятулина.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Нефтехимик ХК Торпедо Станислав Галимов
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