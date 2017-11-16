Форвард «Нефтехимика» Порядин переведён в ВХЛ, Угольникова обменяли в «Спутник»

Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин переведён в число командированных и будет играть в составе пермского «Молота-Прикамье» в Высшей хоккейной лиге. Нападающий Игорь Угольников обменян на денежную компенсацию в нижнетагильский «Спутник».



21-летний Порядин в нынешнем сезоне КХЛ сыграл в 20 матчах, записав на свой счёт 5 (1+4) результативных баллов при показателе полезности «-4». 20-летний Угольников не провёл в чемпионате КХЛ ни одной встречи.



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