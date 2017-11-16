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«Северсталь» проиграла «Автомобилисту», завершив победную серию

Хоккей

Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга, встреча закончилась со счётом 2:5. Команда Александра Гулявцева завершила удачную серию, которая насчитывала четыре победы кряду.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Алексей Угаров и Даниил Вовченко. У «Автомобилиста» голы на свой счёт записали Егор Миловзоров, Евгений Чесалин, Алексей Михнов и Дуайт Кинг, оформивший дубль.

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КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
2 : 5 0:2, 0:2, 2:1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Кинг (Куляш) – 07:48 (5x5), 0:2 – Миловзоров (Василевский, Кучерявенко) – 16:06 (5x5), 0:3 – Кинг (Паре, Паренто) – 24:25 (5x5), 0:4 – Чесалин (Чайковски) – 27:59 (5x5), 1:4 – Угаров (Рыбин, Корнеев) – 41:50 (5x5), 2:4 – Вовченко (Артамкин, Кудако) – 46:43 (5x5), 2:5 – Михнов (Чайковски, Лямин) – 53:40 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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