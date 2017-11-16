«Северсталь» проиграла «Автомобилисту», завершив победную серию

Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду проиграла «Автомобилисту» из Екатеринбурга, встреча закончилась со счётом 2:5. Команда Александра Гулявцева завершила удачную серию, которая насчитывала четыре победы кряду.



В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Алексей Угаров и Даниил Вовченко. У «Автомобилиста» голы на свой счёт записали Егор Миловзоров, Евгений Чесалин, Алексей Михнов и Дуайт Кинг, оформивший дубль.



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