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Е. Яковлев: в «Динамо» у меня так же цель, что и в «Адмирале» — доказывать

Хоккей

Нападающий московского «Динамо» Егор Яковлев прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В конце устроили интригующую концовку, хотя весь матч уверенно играли. В «Динамо» у меня цели те же, что и в «Адмирале» – работать и доказывать.

Конечно, сердце екнуло, когда на лед «Фетисов Арены» вышел. Тяжело было морально настраиваться. Все-таки родная арена, два года здесь провел, но все-таки справился», – приводит слова Яковлева официальная группа «Адмирала» во «ВКонтакте».

«Адмирал» отыграл две шайбы в концовке, но проиграл московскому «Динамо»
Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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