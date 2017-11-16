Е. Яковлев: в «Динамо» у меня так же цель, что и в «Адмирале» — доказывать

Нападающий московского «Динамо» Егор Яковлев прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«В конце устроили интригующую концовку, хотя весь матч уверенно играли. В «Динамо» у меня цели те же, что и в «Адмирале» – работать и доказывать.



Конечно, сердце екнуло, когда на лед «Фетисов Арены» вышел. Тяжело было морально настраиваться. Все-таки родная арена, два года здесь провел, но все-таки справился», – приводит слова Яковлева официальная группа «Адмирала» во «ВКонтакте».



«Адмирал» отыграл две шайбы в концовке, но проиграл московскому «Динамо»