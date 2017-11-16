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«Спартак» выиграл свой четвёртый матч подряд, одолев «Ладу»

Хоккей

Московский «Спартак» на домашнем льду одержал победу над тольяттинской «Ладой», встреча завершилась со счётом 4:2. Команда Вадима Епанчинцева сумела выиграть четвёртую встречу подряд.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Артём Подшендялов, Лукаш Радил, Дмитрий Калинин и Максим Трунёв. У «Лады» голы на свой счёт записали Рафаэль Ахметов и Сергей Мастрюков.

Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
4 : 2 3:0, 0:2, 1:0
Лада
Тольятти
1:0 – Подшендялов (Дергачёв, Лаюнен) – 05:50 (5x4), 2:0 – Радил (Кулик) – 07:10 (5x5), 3:0 – Калинин (Лещенко, Радил) – 17:18 (5x5), 3:1 – Ахметов (Соин, Дьяков) – 36:35 (5x5), 3:2 – Мастрюков (Харпер, Дженовей) – 38:25 (5x4), 4:2 – Трунёв (Юдин) – 56:43 (5x5)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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