«Спартак» выиграл свой четвёртый матч подряд, одолев «Ладу»

Московский «Спартак» на домашнем льду одержал победу над тольяттинской «Ладой», встреча завершилась со счётом 4:2. Команда Вадима Епанчинцева сумела выиграть четвёртую встречу подряд.
В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Артём Подшендялов, Лукаш Радил, Дмитрий Калинин и Максим Трунёв. У «Лады» голы на свой счёт записали Рафаэль Ахметов и Сергей Мастрюков.
Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте КХЛ.
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