Алексей Сопин подписал контракт с московским «Динамо»

Московское «Динамо» заключило двусторонний контракт до конца сезона с Александром Федосеевым и односторонний на один сезон с Алексеем Сопиным, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



В текущем регулярном чемпионате 30-летний Сопин принял участие в девяти встречах за «Сибирь», сумев записать на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "+1" и четырёх минутах штрафного времени. Позже клуб расторг с ним контракт.



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«Сибирь» расторгла контракт с Алексеем Сопиным