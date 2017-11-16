Нападающий Дарзиньш вернулся в рижское «Динамо»

Нападающий Лаурис Дарзиньш восстановился после травмы и вернулся в рижское «Динамо», информирует официальный «твиттер» латвийской команды.



В прошлом сезоне 32-летний форвард провёл 56 матчей и набрал 29 (11+18) очков, играя за рижское «Динамо».



Всего в Континентальной хоккейной лиге хоккеист принял участие в 441 встрече, сумев записать на свой счёт 234 (103+131) результативных балла при показателе полезности «-4» и 254 минутах штрафного времени.



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