«Торпедо» — «Трактор»: Сергей Костицын не смог забить в 20-м матче подряд

В матче нижегородского «Торпедо» и челябинского «Трактора» (1:4) не сумел отметиться заброшенными шайбами нападающий хозяев Сергей Костицын. 30-летний нападающий по-прежнему не может забить свой первый гол в сезоне, его сухая серия продлилась до 20 матчей, в которых он отметился лишь двумя результативными передачами.



Ранее «Торпедо» рассталось с нападающим Жигой Егличем, который не забивал на протяжении 15 игр. Находится в списке отказов форвард Рок Тичар с аналогичной сухой серией.



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«Трактор» уверенно победил «Торпедо», Шаров сделал дубль