«Металлург» обыграл рижское «Динамо», у Кошечкина первый «сухарь» в сезоне

Рижское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение во встрече с магнитогорским «Металлургом», игра завершилась со счётом 0:3. Команда Виктора Козлова одержала вторую победу в пяти последних встречах.
Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать нападающие Оскар Осала, Евгений Тимкин и Ян Коварж. Игру на ноль провёл голкипер магнитогорской команды Василий Кошечкин, для которого «сухарь» стал первым в сезоне. Вратарь отразил 22 броска.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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