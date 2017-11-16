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«Металлург» обыграл рижское «Динамо», у Кошечкина первый «сухарь» в сезоне

Хоккей

Рижское «Динамо» на домашней арене потерпело поражение во встрече с магнитогорским «Металлургом», игра завершилась со счётом 0:3. Команда Виктора Козлова одержала вторую победу в пяти последних встречах.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать нападающие Оскар Осала, Евгений Тимкин и Ян Коварж. Игру на ноль провёл голкипер магнитогорской команды Василий Кошечкин, для которого «сухарь» стал первым в сезоне. Вратарь отразил 22 броска.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
0 : 3 0:0, 0:0, 0:3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Осала – 44:36 (4x5), 0:2 – Тимкин (Коварж, Ли) – 55:36 (5x4), 0:3 – Коварж (Эллисон, Ли) – 58:49 (5x4)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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