Гулявцев: не узнал «Северсталь», это были худшие два периода за 32 матча

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (2:5).



«Сегодня у нас были самые худшие первые два периода за 32 проведённые игры. Я не узнал команду во всех аспектах игры. Ни в силовой борьбе, ни в контроле шайбы, ни в атаке, ни в обороне. Все, о чём сегодня говорилось на собрании перед матчем, было выполнено с точностью до наоборот. Во втором перерыве было практически ничего не сказано, но у игроков появились и силы, и желание победить. Забили два гола. Могли забить и третий, но хорошо сыграл Якуб Коварж. Забей мы этот гол, никто не знает, как бы завершился матч. Старались биться до конца, но пятый гол поставил все точки над «i».



Могу поблагодарить команду только за третий период. Сейчас в раздевалке сказал, что это не наш стиль — затягивать в дальние периоды, чтобы потом рвать на себе волосы. Надо играть с первой минуты — так, как мы начали действовать в третьем периоде», — цитирует Гулявцева официальный сайт клуба.

«Северсталь» проиграла «Автомобилисту», завершив победную серию