Крикунов: успокоились после четырёх шайб, потом начались паника и суета

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от игры с «Северсталью» (5:2).



«Нам повезло в начале матча, когда мы забили первый гол. И стало играть немного легче. Затем — второй гол. Вратарь у хозяев, возможно, немножко перегорел. А в третьем периоде, ведя с разницей в четыре шайбы, успокоились, хотя мы предупредили, что играть надо до конца. Хоккей — такая игра, где один период — это очень много. В одно ухо влетело, в другое вылетело. И мы сразу получили два гола. Началась небольшая паника, суета. Пришлось даже перейти на игру в три звена. Слава Богу, что так и закончили. Использовали ещё большинство и довели игру до победы. Коварж у нас сыграл хорошо», — цитирует тренера официальный сайт «Северстали».

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