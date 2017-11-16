Владислав Каменев дебютную встречу за «Колорадо» проведёт в звене с Якуповым

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев примет участие в игре с «Вашингтон Кэпиталз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Эдриан Дейтер.



Молодой российский нападающий будет играть в роли центра, на флангах в его звене будут играть Наиль Якупов и Свен Андригетто.



Для Каменева это будет дебютная игра в составе «Эвеланш». Ранее он провёл несколько игр в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз», но затем перешёл в «Колорадо» в результате трёхстороннего обмена.



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