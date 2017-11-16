Епанчинцев: сейчас никого не обыграешь на красивом коньке, кое-кто не выложился

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился впечатлениями от игры с «Ладой» (4:2).



«Хороший первый период с нашей стороны. Но рано поверили в победу. Нам дали глоток воздуха, но мы предупреждали, что нельзя расслабляться, и соперник сразу побежал. Не до всех это доходит. Будем разбираться, почему не все сегодня выполняли тренерскую установку. Я думаю, по содержанию это не лучшая игра, особенно второй и третий периоды. Отмечу третий период: два меньшинства сыграли, хорошо выстояли, забили четвёртый — наверное, в какой-то мере, победный.



Сейчас никого не обыграешь на красивом коньке. Было заметно по некоторым игрокам, что не выкладываются на сто процентов. Будем разбираться и готовиться к следующим домашним играм», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Даниил Колышев.

«Спартак» выиграл свой четвёртый матч подряд, одолев «Ладу»