Итоги игрового дня ВХЛ: гол Артёма Аляева не спас «Химик» от разгрома

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре встречи.



Хоккейный клуб «Саров» на домашнем льду оказался сильнее китайского «Чэн Тоу», встреча завершилась со счётом 5:3.

Самарский ЦСК ВВС дома не сумел забросить ни одной шайбы чеховской «Звезде», потерпев 11-е поражение подряд. Итог встречи — 0:2.

«Дизель» на домашней арене одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», игра закончилась со счётом 4:2.

Казанский «Барс» дома с разгромным счётом обыграл «Химик» — 6:1.