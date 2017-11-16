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Итоги игрового дня ВХЛ: гол Артёма Аляева не спас «Химик» от разгрома

Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день, вместивший в себя четыре встречи.

Хоккейный клуб «Саров» на домашнем льду оказался сильнее китайского «Чэн Тоу», встреча завершилась со счётом 5:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 18:30 МСК
ХК Саров
Саров
5 : 3 2:1, 2:0, 1:2
Чэн Тоу
Цзилинь
1:0 – Хасаншин (Белохвостиков) – 14:56 (5x4), 1:1 – Крысанов (Швецов, Цзясытэн) – 15:21 (5x5), 2:1 – Смуров (Ряшенцев, Носков) – 19:11 (5x5), 3:1 – Зеленин (Ряшенцев, Миронов) – 23:33 (5x5), 4:1 – Мищенко (Коньков) – 27:32 (5x5), 5:1 – Мисников (Коннов, Белохвостиков) – 45:29 (5x4), 5:2 – Шиафотдинов (Швецов, Камаев) – 46:05 (5x5), 5:3 – Ячменёв (Шиафотдинов) – 57:01 (5x4)

Самарский ЦСК ВВС дома не сумел забросить ни одной шайбы чеховской «Звезде», потерпев 11-е поражение подряд. Итог встречи — 0:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 19:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
0 : 2 0:2, 0:0, 0:0
Звезда
Чехов
0:1 – Воронков (Карнаухов, Николишин) – 07:54 (5x4), 0:2 – Антипов (Пешехонов) – 10:09 (5x5)

«Дизель» на домашней арене одержал победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян», игра закончилась со счётом 4:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
4 : 2 1:1, 2:1, 1:0
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
1:0 – Макаров – 02:28 (5x5), 1:1 – Лебедев (Скворцов) – 09:34 (5x5), 1:2 – Рыбницкий (Мокин) – 23:28 (5x5), 2:2 – Никита Иванов (Бойчук, Макаров) – 25:53 (5x5), 3:2 – Копытин – 30:56 (5x5), 4:2 – Тарасов (Громов, Дёмин) – 57:52 (5x5)

Казанский «Барс» дома с разгромным счётом обыграл «Химик» — 6:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 19:00 МСК
Барс
Казань
6 : 1 2:1, 2:0, 2:0
Химик
Воскресенск
1:0 – Галеев (Васильев, Виноградов) – 01:43 (5x5), 2:0 – Сошнин (Расулов) – 04:50 (5x5), 2:1 – Аляев (Кляузов, Сорокин) – 17:22 (5x4), 3:1 – Расулов (Лучевников, Сошнин) – 35:28 (5x4), 4:1 – Протапович (Осипов, Расулов) – 37:40 (5x5), 5:1 – Расулов (Савельев, Протапович) – 41:52 (5x5), 6:1 – Марушев (Валеев, Осипов) – 43:21 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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