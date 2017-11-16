Итоги дня МХЛ: восьмая победа «Алмаза» подряд

В Молодёжной хоккейной лиге сегодня было сыграно 12 матчей.
«Тайфун» уступил «Алмазу» со счётом 3:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 12:00 МСК
Приморский край
3 : 4 1:1, 2:2, 0:1
Череповец
0:1 – Климов (Марков, Заплатников) – 11:33 (5x5), 1:1 – Гершкович (Кожухов) – 19:26 (5x5), 1:2 – Морулёв (Калугин, Грачёв) – 25:47 (5x4), 1:3 – Морулёв (Гераськин, Калугин) – 27:49 (5x4), 2:3 – Гончарук (Крикуненко, Александров) – 36:13 (5x5), 3:3 – Александров (Кочкарёв, Раров) – 39:15 (5x4), 3:4 – Гераськин – 59:45 (5x5)
«Омские Ястребы» победили «Кузнецких Медведей» — 4:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 14:00 МСК
Омская область
4 : 2 0:1, 3:1, 1:0
Новокузнецк
0:1 – Колодько (Лю-Кэ-Сю, Левашов) – 07:04 (5x5), 1:1 – Ширгазиев (Лобанов, Шутов) – 24:32 (5x5), 2:1 – Шутов (Лобанов, Ширгазиев) – 26:31 (5x5), 3:1 – Радзивилюк (Дудошкин, Мельников) – 26:53 (5x5), 3:2 – Тарасов (Максюков) – 34:20 (5x4), 4:2 – Мельников – 59:46 (бул)
«Снежные Барсы» одолели «Толпар» — 3:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 14:00 МСК
Астана
3 : 2 1:0, 2:0, 0:2
Уфа
1:0 – Ярошенко (Балдин, Соколка) – 15:58 (5x5), 2:0 – Муратов (Данияр, Гусынин) – 20:30 (5x5), 3:0 – Мусоров (Гатиятов, Бакушин) – 27:22 (5x4), 3:1 – Синявский (Пачин, Чистяков) – 46:37 (5x5), 3:2 – Скориков (Сытый, Синявский) – 56:35 (5x4)
«Стальные Лисы» с разгромным счётом победили «Тюменский Легион» — 9:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 15:00 МСК
Магнитогорск
9 : 2 3:1, 2:0, 4:1
Тюмень
1:0 – Дорофеев (Спиридонов) – 10:20 (5x5), 1:1 – Арзамасцев (Цибин, Волков) – 13:52 (5x5), 2:1 – Шешин (Спиридонов, Герасимов) – 16:58 (5x5), 3:1 – Токарев (Борисов, Мишаков) – 19:15 (5x5), 4:1 – Дорофеев (Борисов, Шешин) – 23:05 (5x4), 5:1 – Коробкин (Дубин, Башкиров) – 33:44 (5x5), 6:1 – Коробкин (Рожков, Пятин) – 40:29 (5x5), 7:1 – Платонов (Абдуллин) – 40:53 (5x5), 8:1 – Борисов (Спиридонов, Шешин) – 45:51 (5x4), 9:1 – Дубин (Хайруллин, Абдуллин) – 46:43 (5x4), 9:2 – Леваков (Коваленко, Степанов) – 49:55 (5x4)
«Алтай» дома был разгромлен «Авто» — 0:7.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 15:30 МСК
Усть-Каменогорск
0 : 7 0:1, 0:3, 0:3
Екатеринбург
0:1 – Севостьянов (Дубовик) – 15:28 (5x5), 0:2 – Шарипов (Дубовик) – 26:25 (5x5), 0:3 – Дербенёв (Азаров, Голещихин) – 30:37 (5x5), 0:4 – Шишков (Павленко, Белоцкий) – 38:16 (5x5), 0:5 – Севостьянов (Дербенёв, Голещихин) – 40:43 (5x4), 0:6 – Бухаров (Белоцкий) – 46:20 (5x5), 0:7 – Богатырёв (Павленко, Белоцкий) – 54:28 (5x4)
«Белые Медведи» победили «Сибирских Снайперов» — 6:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 16:00 МСК
Челябинск
6 : 3 1:0, 4:2, 1:1
Новосибирская область
1:0 – Зиновьев (Киселёв) – 17:22 (5x5), 2:0 – Попов (Шурыгин, Мансуров) – 27:49 (5x5), 2:1 – Челбаев (Шашков) – 28:16 (5x5), 3:1 – Зиновьев (Несветаев) – 28:57 (5x5), 4:1 – Кобяков (Степанов) – 31:44 (5x5), 4:2 – Лапин (Шашков) – 32:40 (5x4), 5:2 – Кобяков (Степанов, Ясинский) – 39:14 (5x4), 5:3 – Шашков (Коньков) – 49:48 (5x4), 6:3 – Степанов (Кобяков, Коновалов) – 50:38 (5x5)
«Сарматы» в овертайме одолели «Мамонтов Югры» — 5:4 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 17:00 МСК
Оренбург
5 : 4 1:0, 0:3, 3:1, 1:0
Ханты-Мансийск
1:0 – Багин – 07:03 (5x5), 1:1 – Гайдеик (Вахрутдинов, Еркин) – 34:13 (5x4), 1:2 – Латышевич (Морозов, Ваулин) – 36:04 (5x5), 1:3 – Беляев (Морозов, Ваулин) – 39:58 (5x5), 1:4 – Яремчук (Руденко) – 44:39 (5x5), 2:4 – Куров – 54:01 (5x5), 3:4 – Ипатов (Багин, Сальвассер) – 54:14 (5x5), 4:4 – Куров (Бардаков) – 56:57 (5x3), 5:4 – Любишкин (Куров, Юлбарисов) – 60:48 (4x3)
«Спутник» уступил «Ирбису» — 2:4.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 17:00 МСК
Альметьевск
2 : 4 0:1, 1:1, 1:2
Казань
0:1 – Зайцев (Пьянов, Вильданов) – 02:02 (5x5), 1:1 – Сарапульцев (Ульчинский, Валеев) – 26:42 (5x5), 1:2 – Баин (Купчихин, Тумченко) – 37:04 (5x3), 1:3 – Журавлёв (Мухин, Галимов) – 44:33 (5x5), 1:4 – Журавлёв (Галимов) – 46:44 (5x4), 2:4 – Антонов (Чупин) – 53:02 (4x5)
«Реактор» забросил восемь шайб «Ладье» — 8:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 18:00 МСК
Нижнекамск
8 : 3 2:1, 4:1, 2:1
Тольятти
0:1 – Грошев (Журавлёв) – 06:03 (4x5), 1:1 – Пикушин (Пузанов) – 06:23 (5x4), 2:1 – Хасанов (Хафизов, Хисамутдинов) – 19:59 (5x5), 3:1 – Хасанов (Хафизов) – 20:41 (5x5), 3:2 – Алексеев (Усманов, Кизимов) – 31:18 (5x5), 4:2 – Шарифьянов (Тимиров, Семёнов) – 35:25 (5x4), 5:2 – Полькин (Мартынов, Голубович) – 36:00 (5x5), 6:2 – Хисамутдинов (Хасанов, Хафизов) – 39:53 (5x5), 7:2 – Хафизов (Хасанов) – 42:29 (4x3), 8:2 – Полькин (Пикушин, Шарифьянов) – 56:45 (5x5), 8:3 – Сыромятников (Грошев) – 58:22 (5x4)
«Динамо» оказалось сильнее «Атлантов» — 4:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 19:00 МСК
Москва
4 : 3 1:0, 0:2, 3:1
Московская область
1:0 – Панкратов (Прибыльский, Толпегин) – 13:34 (5x4), 1:1 – Ващук (Тарлецкий, Колегов) – 30:13 (5x4), 1:2 – Шакиров (Тарлецкий, Дудкин) – 38:35 (5x4), 1:3 – Морозов (Захаров, Кузнецов) – 49:32 (5x5), 2:3 – Семенеко (Панкратов, Муранов) – 54:27 (5x5), 3:3 – Панкратов – 57:22 (5x5), 4:3 – Толпегин (Леонов, Прибыльский) – 59:16 (5x4)
«Крылья Советов» проиграли «Динамо» СПб — 1:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 19:30 МСК
Москва
1 : 2 1:1, 0:0, 0:1
Санкт-Петербург
1:0 – Михасёнок (Герич) – 02:08 (5x5), 1:1 – Дыняк (Ельшанский, Чернов) – 06:56 (5x5), 1:2 – Чернов (Дыняк) – 59:48 (5x5)
«Красная Армия» одолела «Чайку» — 5:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 19:30 МСК
Москва
5 : 3 2:1, 1:1, 2:1
Нижний Новгород
1:0 – Ртищев (Комиссаров) – 11:53 (5x5), 2:0 – Лобанов (Исхаков, Филин) – 18:23 (5x5), 2:1 – Шаманин (Коломаров, Клопов) – 19:49 (4x5), 3:1 – Сорокин (Мирошниченко) – 21:51 (5x5), 3:2 – Шабловский (Платонов) – 21:58 (5x5), 4:2 – Мокрицын (Бочкарёв, Опарко) – 42:54 (5x5), 5:2 – Филин (Мокрицын, Бочкарёв) – 46:14 (5x5), 5:3 – Крайнов (Чайка) – 46:56 (5x5)
Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?
Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.