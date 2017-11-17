Козлов: спецбригады сделали игру с рижским «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал победу над рижским «Динамо» со счётом 3:0.



«Напряжённый матч получился. Хочу отметить «Динамо», которое играло очень агрессивно, Василия Кошечкина, который отыграл «на ноль», меньшинство, которое выстояло и сумело забить, и в большинстве ребята тоже молодцы. Получается, special teams (спецбригады. — Прим. «Чемпионата») сделали игру сегодня.



Сроки восстановления Мозякина пока сказать тяжело. Конечно, нам его не хватает, Сергей — наш лидер и бомбардир, поэтому надеемся на его скорейшее выздоровление. Ли и Береглазов в хорошей форме — это хорошие игроки, которых мы рады видеть в составе», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

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