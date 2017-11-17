«Питтсбург» переиграл «Оттаву», Малкин очков не набрал

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Патрик Хёрнквист (37-я минута), Джейк Гюнцель (40) и Райли Шихэн (60). За «Оттаву» гол забил Жан-Габриэль Пажо (51). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал.

В ещё одном матче «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду в овертайме вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:0. Победную шайбу за три секунды до конца овертайма забросил Вильям Нюландер. Российские легионеры «Торонто» Никита Сошников и Никита Зайцев очков не набрали. На счету голкипера «Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена 42 сейва.