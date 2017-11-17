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«Питтсбург» переиграл «Оттаву», Малкин очков не набрал

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Патрик Хёрнквист (37-я минута), Джейк Гюнцель (40) и Райли Шихэн (60). За «Оттаву» гол забил Жан-Габриэль Пажо (51). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
1 : 3 0:0, 0:2, 1:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Хёрнквист (Мяяття, Шири) – 36:10 (5x5), 0:2 – Гюнцель (Дюмулин, Раст) – 39:51 (5x5), 1:2 – Пажо (Дзингел, Уайдман) – 50:29 (5x5), 1:3 – Шихэн (Кросби, Летанг) – 59:29 (en)

В ещё одном матче «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду в овертайме вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» — 1:0. Победную шайбу за три секунды до конца овертайма забросил Вильям Нюландер. Российские легионеры «Торонто» Никита Сошников и Никита Зайцев очков не набрали. На счету голкипера «Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена 42 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1 : 0 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Нюландер (Кадри, Райлли) – 64:57 (3x3)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Джерси Дэвилз Оттава Сенаторз Питтсбург Пингвинз Торонто Мэйпл Лифс Евгений Малкин Никита Зайцев Никита Сошников
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