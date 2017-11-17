Витковски отстранён на 10 игр после массовой драки в матче с «Калгари»

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Люк Витковски дисквалифицирован на 10 матчей, сообщается на официальном сайте НХЛ.



Форвард получил автоматическую дисквалификацию из-за того, что вернулся на лёд после того, как был удалён до конца игры и его отправили в раздевалку. Витковски вернулся, потому что форвард «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук при выходе с площадки нанёс ему удар клюшкой по ноге. В итоге это спровоцировало массовую драку, после которой шестеро игроков получили удаления до конца матча.



Он сможет вернуться в состав команды 11 декабря, в восьми матчах этого сезона очков он не набрал.

Видео можно посмотреть на канале hockeyfights.com.