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Витковски отстранён на 10 игр после массовой драки в матче с «Калгари»

Хоккей

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Люк Витковски дисквалифицирован на 10 матчей, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Форвард получил автоматическую дисквалификацию из-за того, что вернулся на лёд после того, как был удалён до конца игры и его отправили в раздевалку. Витковски вернулся, потому что форвард «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачук при выходе с площадки нанёс ему удар клюшкой по ноге. В итоге это спровоцировало массовую драку, после которой шестеро игроков получили удаления до конца матча.

Он сможет вернуться в состав команды 11 декабря, в восьми матчах этого сезона очков он не набрал.

Видео можно посмотреть на канале hockeyfights.com.

Удар Ткачука спровоцировал массовую драку во встрече «Детройта» и «Калгари»
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Калгари Флэймз
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