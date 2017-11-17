«Монреаль» — «Аризона»: Плеканец подрался впервые в карьере за 941 матч

«Аризона Койотс» одержал победу в матче с «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:4.



Во втором периоде при счёте 4:3 в пользу «Монреаля» нападающий Томаш Плеканец подрался с форвардом Брэдом Ричардсоном. Для чешского форварда эта драка стала первой в карьере в НХЛ, которая насчитывает 941 матч.

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Перед этим произошла ещё одна драка, перчатки сбросили форвард «Монреаля» Николя Делорье и нападающий «Аризоны» Зак Риналдо.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.