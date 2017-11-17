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«Миннесота» вырвала победу у «Нэшвилла», забив 4 гола за последние 7 минут

Хоккей

«Миннесота Уайлд» добыл волевую победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев. По ходу встречи «Уайлд» уступали со счётом 0:3, но смогли отыграться и вырвать победу в основное время. Четыре гола из шести «Миннесота» забила в последние 7 минут игры.

В составе победителей дубль оформил Джаред Спаржон (54-я и 59-я минуты), ещё по разу отличились Мэтт Дамба (37), Нино Нидеррайтер (40), Эрик Стаал (56) и Джейсон Цукер (58). За «Нэшвилл» голы забили Райан Джохансен (1), Роман Йози (26), Маттиас Экхольм (33) и Виктор Арвидссон (41). Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 19 минут 23 секунды.

В ещё одном матче «Виннипег Джетс» переиграл «Филадельфию Флайерз» в серии буллитов — 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
6 : 4 0:1, 2:2, 4:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Джохансен (Форсберг, Арвидссон) – 00:49 (5x5), 0:2 – Йози (Джохансен, Экхольм) – 25:31 (5x5), 0:3 – Экхольм – 32:47 (4x5), 1:3 – Дамба (Бродин, Стаал) – 36:16 (5x5), 2:3 – Нидеррайтер (Гранлунд, Спаржон) – 39:21 (5x4), 2:4 – Арвидссон (Джохансен, Форсберг) – 40:57 (5x5), 3:4 – Спаржон (Стаал, Сутер) – 53:04 (5x5), 4:4 – Стаал (Фолиньо, Дамба) – 55:01 (5x4), 5:4 – Цукер (Койву, Гранлунд) – 57:05 (5x5), 6:4 – Спаржон – 58:53 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
3 : 2 0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Ворачек (Кутюрье, Жиру) – 02:27 (5x5), 0:2 – Кутюрье (Симмондс, Ворачек) – 05:15 (5x4), 1:2 – Перро (Армиа, Майерс) – 33:05 (5x4), 2:2 – Шайфли (Уилер, Лайне) – 59:11 (6x5), 3:2 – Литтл – 65:00 ( ПБ)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Миннесота Уайлд Нэшвилл Предаторз Филадельфия Флайерз
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