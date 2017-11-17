«Миннесота» вырвала победу у «Нэшвилла», забив 4 гола за последние 7 минут

«Миннесота Уайлд» добыл волевую победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев. По ходу встречи «Уайлд» уступали со счётом 0:3, но смогли отыграться и вырвать победу в основное время. Четыре гола из шести «Миннесота» забила в последние 7 минут игры.

В составе победителей дубль оформил Джаред Спаржон (54-я и 59-я минуты), ещё по разу отличились Мэтт Дамба (37), Нино Нидеррайтер (40), Эрик Стаал (56) и Джейсон Цукер (58). За «Нэшвилл» голы забили Райан Джохансен (1), Роман Йози (26), Маттиас Экхольм (33) и Виктор Арвидссон (41). Защитник «Предаторз» Алексей Емелин провёл на льду 19 минут 23 секунды.

В ещё одном матче «Виннипег Джетс» переиграл «Филадельфию Флайерз» в серии буллитов — 3:2.